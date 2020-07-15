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Hakkari’de şehitler için mevlit okutuldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.07.2020 17:44 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak dua yapıldı.H.

Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak dua yapıldı.
H. Sait Cami bahçesinde düzenlenen programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Selanın okunması ile başlayan program Mevlid-i Şerifi ve ilahiler ile devam etti. İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün hatim duası yapmasının ardından program sona erdi.
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ve İl Müftülüğü görevlileri tarafından programa katılanlara değişik ikramlar yapıldı.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:33
Yatsı
21:09

Hakkari Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
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