Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve bir ailenin daha katılmasıyla sayısı 14'e yükselen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla HDP İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Eylemlerinin 10. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, seslerini duyurmaya çalıştı.

Oğlu dağa kaçırılan Nihal Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Dayanışmaya çağırısı yapan ve herkesin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Biz yüreği yanık olan anneler olarak tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımız HDP'den istiyoruz. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak. Kan ve ölümler son bulacaktır. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır."

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

