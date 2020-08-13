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Hakkari’de yarasa denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Hakkari’de evlerin çatı katı ve duvarlarında yarasa yuvası bulunduğunu ve bundan endişe ettiklerini belirten vatandaşların ihbarı üzerine belediye veteriner ekibi harekete geçti.Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışması sürdüren belediye ekibi bu defa da yarasaların peşine düştü.

Hakkari’de evlerin çatı katı ve duvarlarında yarasa yuvası bulunduğunu ve bundan endişe ettiklerini belirten vatandaşların ihbarı üzerine belediye veteriner ekibi harekete geçti.
Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfekte çalışması sürdüren belediye ekibi bu defa da yarasaların peşine düştü. Hakkari’nin Dağgöl ve Biçer Mahallesinde son günlerde oturdukları evlerini çatı kısmı ve duvarlarında yarasaların bulunduğunu ve korktuklarını belirten vatandaşlar buna bir çare bulunması için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaatta bulundular. Hemen harekete geçen belediye veteriner ekibi yarasaların bulunduğu 4 katlı bir evin çatı kısmında incelemelerde bulundu. Yarasaların başında uçuştuğu ekipler çatının bazı kısımlarını açık bırakarak yeni yuva yapan yarasaların güneş ışığı gördüğü için buradan çıkabileceklerini söylediler.
Ev sahibi Şükrü Saraçoğlu ise, yaklaşık 20 gün önce yarasaları fark ettiklerini belirterek, 1 tane olup çıkacağını zan ettiklerini ancak sonra yavrulayıp sayısı 13’e yükseldi dedi. Seraçoğlu, ”Endişemiz üreme mevsimi olduğu için hırçınlaşıyorlar ve göze vuruyorlar. Virüs bulaştırma tehlikesi var. Yetkililerden rica ettik sağolsunlar belediye veteriner ekibi gönderdiler. Bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.

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