Hakkarili genç kız kardeşlerinin bitkin halde bulduğu dağ keçisine gözü gibi bakıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan Rojan Dinç, yaklaşık 2 yıl önce kardeşlerinin arazide bitkin halde bulduğu yavru dağ keçisine gözü gibi bakıyor.

İlçe kırsalında koyunlarını otlatan Dinç'in kardeşleri, çalıların arasında bitkin halde yatan keçiyi kucaklarına alarak eve götürdü.

Evde keçiyi tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağlayan Dinç ve kardeşleri, çok sevdikleri keçiyi doğaya salmayarak evde bakmaya karar verdi.

Keçiye "Gule" ismini veren Dinç, onunla yakından ilgileniyor, elleriyle besleyip yürüyüşe çıkarıyor.

Evin ve köy halkının maskotu haline gelen keçiye gözü gibi bakan Dinç, Gule'nin artık ev halkından biri olduğunu söyledi.

Dinç, "Yaklaşık 2 yıldır keçiyle ilgileniyorum. Onunla anne kız gibi bir ilişkimiz var. Bazen evde sofraya oturtup yemek yediriyoruz. Bize çok alıştı. Tüm bakımlarını özenle yapıyorum. Evden çıktığımda o da benimle geliyor. Benimle arabaya biniyor. Nereye gidersem yanımdan ayrılmıyor. Gule ile 9 kişilik bir aile olduk." dedi.

