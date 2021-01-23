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Hakkarili kayakçılar madalyalarla döndü

23.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Alp Disiplini A Grubu eleme yarışlarına katılan Hakkarili kayakçılar ilk üçlük derecelerde madalyalar kazanarak bir üst ligde yarışmaya hak kazandı.Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Alp Disiplini A Grubu Eleme yarışmasında Hakkari’yi temsilen katılan kayakçılar ilk üçlük derecelere girmeyi başardı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan’da düzenlenen Alp Disiplini A Grubu eleme yarışlarına katılan Hakkarili kayakçılar ilk üçlük derecelerde madalyalar kazanarak bir üst ligde yarışmaya hak kazandı.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Alp Disiplini A Grubu Eleme yarışmasında Hakkari’yi temsilen katılan kayakçılar ilk üçlük derecelere girmeyi başardı. Yarışmalara 11 ilden toplamda 221 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Hakkari’den 5 kategoriden yarışmalara katılan sporular şampiyonluk için kıyasıya mücadele verdi. Yarışmanın sonucunda kendi kategorilerinde mücadele veren, Yezda Ertunç 1’inci, Yoldaş Özkan 2’inci, Roj Rızgar Besi 3’üncü Havin Özkan 2’inci, Gönül Kaya 3’üncü, Berçem Tekçe 2’inci, Yakup Musa Besi 3’üncü VE Ömer Armut 4’üncü oldu.
2 gün süren yarışmalarda dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacağı öğrenildi.

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