YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.11.2020 14:39 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Burhanettin Çoban’ın vefat eden babası Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı.Afyonkarahisar Belediyesi eski Başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve AKÜ’ den emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Çoban’ın babası Halil Çoban hayatını kaybetti.

Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Burhanettin Çoban’ın vefat eden babası Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar Belediyesi eski Başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve AKÜ’ den emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Çoban’ın babası Halil Çoban hayatını kaybetti. Merhum Çoban’ın ölümüne sevenleri üzüntüyle karşıladı. Halil Çoban bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe asri mezarlığına defnedildi.
Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına; Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Alay Komutanı Yılmaz Kırgel, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:07

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Aydenız Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Çagrı Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.