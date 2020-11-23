Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Burhanettin Çoban’ın vefat eden babası Halil Çoban son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar Belediyesi eski Başkanı ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ve AKÜ’ den emekli Öğretim Görevlisi Mustafa Çoban’ın babası Halil Çoban hayatını kaybetti. Merhum Çoban’ın ölümüne sevenleri üzüntüyle karşıladı. Halil Çoban bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe asri mezarlığına defnedildi.

Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazına; Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Alay Komutanı Yılmaz Kırgel, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



