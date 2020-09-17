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Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Ezan' sözlerine açıklık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Halil Sezai'nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" dedi.

Halil Sezai'nin ifadesi ortaya çıktı! 'Ezan' sözlerine açıklık getirdi

İfadesinde Hüseyin Meriç'i yaklaşık 2 yıldır tanıdığını belirten Sezai, "Geçmişte Hüseyin Bey'le defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım." dedi.

"SİNİRLE KENDİSİNE BİRKAÇ DEFA VURDUM"

İfadesinde, "Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım" şeklinde beyanda bulunan Sezai, şu şekilde devam etti: Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur."

"OLAY ESNASINDA ŞEHADET GETİRDİĞİNİ DUYMADIM"

Sezai ifadesini şu şekilde sonlandırdı: Tamamen Hüseyin Bey'in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım"

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'yi savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırmıştı.

Sezai, yaklaşık 2 saat savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten silahlı yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
derhal ait olduğu yere
ulan pislik adam 67 yasında ne olursa olsun sen kimsin ezan bile okusa sanamı kaldı yargılamak alkoliksin oğlum sen git tedavi ol adam ol
Kıvırtma lan kıvırtma. adamı eşşk sudan gelinceye kadar dövüyorsun işte. Adalet ölmediysen vezasını ver bunun
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