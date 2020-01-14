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  4. Haliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor

Haliliye Belediyesi çalışmalarını kış aylarında da sürdürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için kış aylarında da çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorunlarının çözümü için kış aylarında da çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallerden Yukarı Komat ve Kahraman mahallelerinde stabilizeyol yapım çalışmalarını tamamlarken, Akçalı Mahallesinde de çalışmalarda sona doğru gelindi. Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Mahalle sakinleri Haliliye Belediyesinin kış aylarında yaşanan mağduriyetin önüne geçtiklerini belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.
Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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