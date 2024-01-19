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Haliliye Belediyesinin örnek uygulamaları devam ediyor

İHA İHA
19.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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Haliliye Belediyesi “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” çalışmasıyla öğrencilere karne hediyelerini teslim ediyor.

Çocuklara çevreci ve sıfır atık bilincini aşılamak için projeler yürüten Haliliye Belediyesi, uygulamaları ile örnek projelere imza atıyor. Haliliye Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından başlatılan “Atığını Getir Karne Hediyeni Götür” kampanyasıyla çocuklara, çeşitli hediyeler verildi. Okulların tatil edilmesiyle kitaplarını ve atıklarını Devteşti, Ahmet Yesevi ve Şair Nabi Mahallelerinde bulunan sıfır atık markete götüren çocuklara, çeşitli hediyeler verildi. Atıklarını getirip karne hediyelerini alan çocuklar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kampanyanın devam ettiği ve çocukların evlerindeki eski kitap, defter ve atıklarını getirmeleri halinde çeşitli hediyelerin verileceği kaydedildi.

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