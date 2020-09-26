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Haliliye Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı Ligin 5’inci haftasında konuk edeceği Solhan Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizerek Efeler Ligi’ne yükselen Şanlıurfa ekibi ligin 5’inci haftasında Bingöl ekibi Solhan’ı kendi evinde ağırlayacak.

Haliliye Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı Ligin 5’inci haftasında konuk edeceği Solhan Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizerek Efeler Ligi’ne yükselen Şanlıurfa ekibi ligin 5’inci haftasında Bingöl ekibi Solhan’ı kendi evinde ağırlayacak. Şanlıurfa ekibi karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Gerçekleşen son antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, “Takımın gücünün farkındayız. Ancak ligin ilk dört haftasında bunu yansıtamadık. Özellikle yabancı pasör çaprazımızın sakatlanması bunda çok etkili oldu. Şuan kendisi düzeldi. Beşinci hafta Solhan geliyor buraya. Hedef maçımız. Allah’ın izni ile bu kötü gidişata bir son vereceğiz. Tabi beklentiler çok fazla. Bu takımın küme düşmemesi için ben ve tüm sporcu arkadaşlar kesinlikle istemiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Solhan maçında iyi bir oyun çıkarmayı hedefliyoruz. Bu arada yeni bir oyuncu katıldı aramıza. Bütün Urfa’nın duaları bizimle takımlarını desteklemeye devam etsinler” ifadelerini kullandı.
Müsabaka 27 Eylül Pazar saat 15.00’da 11 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

Haliliye Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

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