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Haliliye’de alternatif yol açma çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Haliliye’de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı rahatlamak için yeni yol açma çalışmaları sürüyor.Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye’de alternatif yol açma çalışmaları

Haliliye’de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı rahatlamak için yeni yol açma çalışmaları sürüyor.
Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki yol yapım ve yol açma çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan ekipler, Devteşti ve Köylü Kent mahallelerinde yeni yol açma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışma ile ilgili konuşan Sırrın Mahalle Muhtarı Halil Budak, "Haliliye Belediyesi Sırrın Mahallemize bağlı Köylü Kente tarafında yeni yol açma çalışması yapmaktadırlar. Burada şuan yeni 3-4 yeni yol açılıyor. Yapılan bu çalışmalardan dolayı mahalle halkı memnundur. Ben tüm mahallem adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haliliye’de alternatif yol açma çalışmaları

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