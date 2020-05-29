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Haliliye’de camiler ibadete hazır

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.05.2020 10:58 | Son Güncelleme

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.Haliliye Belediyesi yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor.

Haliliye’de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin açılmasının öncesinde ilçede bulunan cami ve diğer ibadethanelerin halılarını yıkanarak, cami içleri ve bahçeleri köpüklü su ile dezenfekte edildi.
Haliliye Belediyesi yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan ibadethanelerin yıkıma ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.
Salgın dolayısıyla yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin bugün itibarıyla tekrardan ibadete açılacak. Haliliye Belediyesi vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe bulunan tüm camilerin halılarını yıkadı. Ekipler yıkanan halıların döşenmesinin ardından ibadethane içlerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

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