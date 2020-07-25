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Haliliye’de Kurban Bayramı hareketliliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, pandemiden korunma tedbirleri ve Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak salgına karşı yıkama ve dezenfekte çalışması yürüten Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor.

Haliliye’de Kurban Bayramı hareketliliği

Haliliye Belediyesi, pandemiden korunma tedbirleri ve Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak salgına karşı yıkama ve dezenfekte çalışması yürüten Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. Kubran Bayramı öncesi çalışmalarına devam eden ekipler, Şehitlik ve Veysel Karani mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Belediye tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar, “Haliliye Belediyesi yıkama ve dezenfekte çalışmalarına periyodlar halinde devam ediyor. Bu hizmetlerinden dolayı mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haliliye’de Kurban Bayramı hareketliliği

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