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Haliliye’de yeni kısıtlamayla birlikte denetimlere başlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Haliliye’de yeni kısıtlamayla birlikte zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi.Pandemi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 20 Kasım 2020 Cuma akşam saat 20.00 itibariyle alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Haliliye’de yeni kısıtlamayla birlikte zabıta ekipleri iş yerlerini denetledi.
Pandemi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 20 Kasım 2020 Cuma akşam saat 20.00 itibariyle alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Lokanta, pastane, kafe gibi yeme- içme yerleri ise 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel al" şeklinde, saat 20.00’den sonra ise sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Saat 20.00 itibariyle tedbirlerin başlamasıyla Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, denetime çıktı. Ekipler, restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işyerlerini denetleyerek, esnafa hem alınan tedbirleri anlattı hem de genelge kapsamında yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgiler verdi.
Haliliye ilçe genelinde, Zabıta Müdürlüğü gece ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, yayımlanan genelgeye uymayan iş yerleri uyarıldı.

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