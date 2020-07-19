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Haliliye’de yeni park çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü park yapım çalışmaları kapsamında yeni park ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.’Daha yeşil bir Haliliye’ hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yeni park yapımlarına devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü park yapım çalışmaları kapsamında yeni park ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

’Daha yeşil bir Haliliye’ hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yeni park yapımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde başlattığı yeni park yapım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Üst yapı çalışmaları kapsamında parkların elektrik ve su tesisatları ile yürüyüş alanları hazırlanırken, çalışmaların ikinci bölümünde ise mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlanacak.
Ekipler, mevcut parklarda bakım ve onarımlarının yanı sıra yapımları devam eden yeni parkları hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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