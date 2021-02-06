Haliliye’de yeşil seferberliği

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yeşil seferberliğini sürdürüyor. Son bir yıl içerisinde 23 fidanın toprakla buluştuğu kırsal mahallelerde, dağıtımlar ise devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de yeşil seferberliğini yürütüyor. Kırsal mahallelerde, muhtarlarla irtibata geçen müdürlük ekipleri; belirlenen sayılarda çam fidanlarını kırsal mahallelere teslim ediyor. Mahalle muhtarları, kırsal mahallelere getirilen çam fidanlarını toprakla buluşturarak, ilçede yürütülen yeşil seferberliğine katkı sağlıyor.

Kırsalda 23 bin fidan toprakla buluştu

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından son bir yıl içerisinde 23 bin fidanın dağıtımı sağlandı. 138 kırsal mahallede planlanan çalışmalar, program dahilinde yürütülecek. Dağıtılan fidanlarla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, yeşil bir Haliliye hedefiyle yürütülen çalışmalarda, kırsal mahalleleri de unutmadığı için Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

