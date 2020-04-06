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Haliliye’de yol yapım atağı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:47 | Son Güncelleme

Haliliye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ilçede ihtiyaç duyulan ve talep edilen çalışmaları da aksatmadan vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor.

Haliliye’de yol yapım atağı

Haliliye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ilçede ihtiyaç duyulan ve talep edilen çalışmaları da aksatmadan vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokakta yapılan asfalt çalışmasının ardından vatandaşların talebi üzerine bu kez kaldırım çalışması başlatıldı. Ekipler, sokakta geceli gündüzlü çalışarak kaldırım çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladı.
Vatandaşlar belediye tarafından yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye’de yol yapım atağı

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