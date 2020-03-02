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Halk eğitimde kursiyerlere fotoğrafçılık mesleği anlatıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ projesi kapsamında çeşitli branşlarda kurs gören kursiyerlere fotoğrafçılık mesleği tanıtıldı.Halk eğitimi merkezi toplantı salonunda düzenlenen programa halk eğitimi merkezi bünyesinde çeşitli kurs gören kursiyerler katıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’ projesi kapsamında çeşitli branşlarda kurs gören kursiyerlere fotoğrafçılık mesleği tanıtıldı.
Halk eğitimi merkezi toplantı salonunda düzenlenen programa halk eğitimi merkezi bünyesinde çeşitli kurs gören kursiyerler katıldı. Kursiyerlere fotoğrafçı esnafı Gökmen Çıra, iyi bir fotoğraf çekimi için dijital makinaların temel özellikleri hakkında bilgiler verdi. Çıra, “Objenin, lensten algılayıcıya ulaşması ve oradan da görüntü çözümlemesine gelmesiyle oluşan fotoğrafta, dikkat edilmesi gereken 3 temel özelliği ve İSO ayarları ile ışığın kontrolünün iyi sağlanması, hareket halindeki bir cismi net bir şekilde yakalamak için de enstantane değerlerinin yükseltilmesi lazımdır. Dijital makinelerin markasına göre F- cinsinden gösterilen diyafram ayarları ile fotoğrafta netlik ve flu ayarlanması önemlidir” şeklinde bilgiler verdi.

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