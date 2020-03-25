YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti

Halk Market’ten 60 yaş ve üstüne eve teslim hizmeti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin Korana virüs ile mücadele ettiği bu günlerde 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.Odunpazarı Belediyesi, Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye’nin Korana virüs ile mücadele ettiği bu günlerde 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerini sürdürüyor.
Odunpazarı Belediyesi, Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi, bünyesindeki Halk Market ile 60 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini evlerine götürüyor. Halk Market tarafından yürütülen çalışmalarda, market çalışanları risk grubunda oldukları için evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.
Diğer yandan ihtiyaç sahiplerinin Halk Market’ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0222 240 48 43-33 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Hastane bahçesi dezenfekte edildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
13:09
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:40

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Can Eczanesi
Odunpazari
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Özlem Eczanesi
Odunpazari
Aslan Eczanesi
Odunpazari
Kabasakal Eczanesi
Tepebasi
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Apartman kapısı ’sert’ kapandı diye komşular birbirine girdi

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.