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Halk otobüsü elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

02.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkâri’de virajı alamayan halk otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Halk otobüsü elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkâri-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AB 153 plakalı halk otobüsü, virajı alamayarak önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüsün içinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü ise ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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