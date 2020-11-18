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  4. Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

Haluk Bilginer ile Elçin Sangu’nun yatak sahnesi dikkat çekti! 9 Kere Leyla’nın ilk fragmanı geldi

18.11.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Ezel Akay’ın uzun bir aradan sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu 9 Kere Leyla filminden ilk fragman geldi. Filmin başrollerini Haluk Bilginer, Elçin Sangu ve Demet Akbağ paylaşıyor.

9 Kere Leyla’dan beklenen fragman geldi. Netflix’te yayınlanacak olan Ezel Akay imzalı filmin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi isimler boy gösteriyor.

9 Kere Leyla'nın 4 Aralık tarihinde Netflix'teki izleyicilerinin karşısına çıkması planlanıyor.

9 KERE LEYLA KONUSU

Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındakiengelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanınen iyi yolununonuöldürmek olduğuna karar verir.Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur.Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir.


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