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Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.01.2019 17:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Serdar Aziz için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Serdar Aziz’in Menajeri Haluk Canatar: “ Galatasaray yönetiminin toplantısı uzadığı için yarın sabah sözleşmeyi feshedeceğiz. Noterde imza atacağımız için ve Fenerbahçe’nin akşam maçı olacağı için yarın sabah feshederiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz için menajeri Haluk Canatar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canatar, "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum" dedi.

TRT Spor'a konuşan Haluk Canatar, Serdar Aziz'in takımda kalmasına yönelik bir talep gelmediğini söylerken, "Abdurrahim Albayrak, Serdar Aziz'i aradı ve 'çok üzgünüm bu ayrılık için' dedi. Galatasaray'dan takımda kalması için bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a saygı duyduklarını belirten Haluk Canatar, "G.Saray ile tüm görüşmeleri en etik seviyede götürdük. Biz Galatasaray markasına saygı duyuyoruz. Fenerbahçe ile yaptığım toplantılardan çıktıktan sonra da hep bilgi verdim, teşekkür ettiler. Bu sürecin Serdar için de yıpratıcı olmaması için bir konuşma yapıldı" şeklinde konuştu.

CANATAR: GALATASARAY BİZE, 'FENERBAHÇE'YLE ANLAŞABİLİRSİNİZ' DEDİ

Serdar Aziz'in alacakları nedeniyle hukuki süreç başlatmadıklarını belirten Canatar, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nü uygun gördüğümü ben Serdar Aziz'e söyledim, o da gayet sıcak baktı. Futbolu mu bırakacak? Serdar Aziz'in çok uzun süre birikmiş alacakları var. Biz bunun için Galatasaray'a hiçbir tebligat çekmedik, hukuki süreç başlatmadık. Kulüp bulmamız yönünde mesaj iletildi bize" dedi.

Haluk Canatar, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile anlaşabileceklerini söylediğini ifade etti ve "20 yıldır futbolcu menajeriyim, bu kadar gereksiz gündem olan bir futbolcu transferi yaşamadım. Yönetim kurulundan bana 'sözleşmesini feshetmeyeceğiz' diye bir tebligat gelmedi. Bana, 'Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz' dediler" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serdar aziz Haluk Canatar Fenerbahçe

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