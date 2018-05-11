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Hamile olan Nazlı Hamarat’tan takipçisine olay yanıt 'Babası bir hataydı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 00:54 | Son Güncelleme

Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu. Hamarat, 'Bebeğin babasını çok merak ediyoruz' diyen bir takipçisine yanıt verdi.

Hamile olan Nazlı Hamarat’tan takipçisine olay yanıt 'Babası bir hataydı'

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen ve ardından eşinin öldürülmesi ile gündeme oturan Nazlı Hamarat, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Eşinin ölümünden sonra evlenmeyen fakat birkaç ay sonra Aydın Gaffar ile aşk yaşamaya başlayan Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası merak konusu olmuştu.

'BEBEĞİN BABASI BİR HATAYDI'
Hamilelikte son ayına giren Nazlı Hamarat, Instagram hesabından bebeğinin babasını soran takipçisine yanıt verdi. Hamarat, 'Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim' dedi.

hamarat


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