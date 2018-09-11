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Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, geleceğiyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'la görüştüğü iddia edilen tecrübeli hoca, "Herhangi bir takımla görüşmem olmadı" dedi.

Hamza Hamzaoğlu: Çaykur Rizespor'la görüşmem olmadı!

İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı alan Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getireceği ileri sürülmüştü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Rizespor'dan teklif almadım. Herhangi bir takımla görüşmem yok" dedi.

Gelecekle ilgili planları arasında Avrupa'da bir takımı çalıştırmak olduğunu ifade eden 48 yaşındaki hoca, "Avrupa'da bir Türk antrenörünün bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Oradaki futbol kültürünü görüp oyuncu portföyümü genişletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'ı çok beğendim"

"A Milli Takım'ı İsveç karşısında nasıl buldunuz" sorusuna Hamzaoğlu şu yanıtı verdi: "Çok beğendim. İkinci yarının son bölümlerinde çok iyiydiler. Lucescu'yu tebrik ediyorum. Kendisini de destekliyorum. Takıma biraz zaman tanımak lazım. Birbirlerine alışınca daha iyi olacak. Biraz sabredelim."

Yabancı kuralı konusu

Hamzaoğlu tartışılan yabancı kuralı hakkında ise "Yabancı kuralı serbest olsun. Ama serbest bıraksak da Türk futbolcuları göremeyeceğiz. Sorun şu; bütçemiz, ihtiyacımız ne kadar? Biz rakamlara takıldık, gidiyoruz. Sorun tamamen bizim düşünce yapımızda. İlla birisinin bize sınır mı çizmesi lazım?" şeklinde görüş belirtti.

"Kasımpaşa iyi gidiyor"

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın ardından Kasımpaşa'nın iyi gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, "İstikrarlı bir hoca ile istikrarlı kadronun semeresini görüyorlar. Şampiyonluk yarışı ile ilgili tahminde bulunmak için çok erken. Ligin daha çok başındayız" yorumunu yaptı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
hamza hamzaoğlu Çaykur Rizespor

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