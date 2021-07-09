Hamza Köseoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hamza Köseoğlu hayatı

Güreşçi Hamza Köseoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Köseoğlu 2004 senesinde sezon boyunca güreş piyasalarında gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki Hamza Köseoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Hamza Köseoğlu'nun hayatı...

1986 Erzurum doğumlu Hamza Köseoğlu 35 yaşındadır. Köseoğlu'nun babası ve ağabeyi de güreşçidir. Köseoğlu 5 sene boyunca yağlı güreş ve minder beraberinde karakucak güreşlerini de tanımıştır. 15 yaşındayken doğduğu yer olan Erzurum'dan ayrılan Köseoğlu İstanbul ardından da İzmir'de yağlı güreş ve minder tecrübelerini sürdürmüştür. Tüm bunların ardından Ankara'ya gitmiştir.

653. KIRKPINARDA BİRİNCİ OLDU

ASKİ Spor Kulübünde sıkı çalışmalarına devam etmiştir. Bunun yanında değişen kilolarda serbest stilde milli mayoya ulaşmıştır. Öte yandan yağlı güreşte yükselmeye devam etmiştir. Köseoğlu ASKİ Spor Kulübünde iken Mehmet Ayan'ın Koordinatörlüğünde, Çakmar gibi ve değerli diğer hocalarıyla da minderde çalışmalarını sürdürmüştür.

2014 senesine gelindiğinde Köseoğlu sezon boyunca oldukça başarılı performans sergilemiştir. 653. Kırkpınarda 2014 yılında Kırkpınar Baş Altı birincisi olmuştur.



