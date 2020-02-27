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Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde"

BURSA HABERLERİ  | 27.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, Hocalı’da yaşananların soykırım olduğunu söyledi.Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi, Hocalı katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Handan Askeran Ton: "Hocalı soykırımının acısı yüreğimizde"

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, Hocalı’da yaşananların soykırım olduğunu söyledi.
Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi, Hocalı katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Handan Askeran Ton, "28 yıl önce, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Dağlık Karabağ’ın Hocalı kasabasında acımasız ve vahşi bir katliam gerçekleşti. Karabağ Bölgesinde Rusların 366. Alayının da desteğini alan Ermeniler, Hocalı’da, kadın, çocuk yaşlı demeden bir katliam ve soykırım gerçekleştirdi. Hocalı’da yaşananlar bir insan hakları ihlali değil bir soykırımdır. Ermenilerin Hocalı’da yaptıkları katliam Birleşmiş Milletler’in Soykırım Sözleşmesi’nde soykırımı tanımlayan 2. Maddenin (m) bendinde yer alan ‘Bir grup üyelerinin katledilmesi’ ve (b) bendinde yer alan ‘Grup üyelerinin bedeni ve akli açıdan ciddi şekilde zarar verilmesi’ koşullarıyla bire bir uyum göstermektedir. Katliamın Nürenberg Mahkemesi Uluslararası Hukuk İlkeleri’ kapsamında da ele alınması gerekir" dedi.
Azerbaycan Devleti’nin Hocalı’da yaşananları ’soykırım’ olduğunu ilan ettiğini belirten Askeran Ton, "Bugüne dek 15 ülke Hocalı’da yaşananları kınayan ve soykırım olduğunu kabul eden kararlar aldı. Katliam ve işgalden sonra Karabağ’daki nüfus tam tersine döndü. Tüm Karabağ Ermeniler tarafından işgal edildi. Kadim Türk toprakları üzerinde ikinci bir Ermeni devleti kuruldu. İşgal edilen topraklardan şehitler, esir ve rehinelerin dışında bir milyondan fazla Azerbaycan Türk’ü vatanlarından sürüldü.
Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi olarak Hocalı katliamını ve soykırımının acısını içimizde hissediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ermeni saldırılarını lanetle, Hocalı şehitlerini de rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Handan Askeran Ton:

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