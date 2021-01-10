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Hani Belediyesi kırsal mahallelere parke taşı döşüyor

10.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, Abacılar ve Çukur mahallelerinin yol, kaldırım ve ara sokaklarına ilk kez parke taşı döşedi.Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, göreve geldiği günden bugüne ilçede hizmet seferberliğine devam ediyor.

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, Abacılar ve Çukur mahallelerinin yol, kaldırım ve ara sokaklarına ilk kez parke taşı döşedi.
Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, göreve geldiği günden bugüne ilçede hizmet seferberliğine devam ediyor. Belediye ekipleri son olarak Abacılar ve Çukur mahallelerinin yol, kaldırım ve ara sokaklarına ilk kez parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi. Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, yeni hizmetlerle gönüller kazanmaya ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Lale, iki mahalleye 75 bin metrekare parke taşı gönderen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na teşekkür etti.

"Hani’den güzel haberler vermeye devam edeceğiz"
Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, kısıtlı imkanlarını da kent için seferber ettiklerini ifade etti. Başkan Lale, "Bize tüm imkanları seferber eden, belediyemizin projelerine kayıtsız kalmayan, Diyarbakır’a geldiği günden beri canla başla çalışan Valimiz Münir Karaloğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz halkımıza hizmet etmeyi gönül işi olarak görüyoruz. Yeni hizmetlerle gönüller kazanmaya ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hani’den güzel haberler vereceğiz" dedi.

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