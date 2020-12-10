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Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Samsun JASAT ekiplerinin suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A.

Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun JASAT ekiplerinin suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. ve aynı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.G.(22) isimli şahıs, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi ile müşterek yapılan yol uygulamasında yakalandı.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Hapis cezası bulunan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı

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