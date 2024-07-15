Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor! Kariyerindeki kazandığı kupa sayısı: SIFIR

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı kazandı.

HARRY KANE YİNE KAYBETTİ

Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, finalde yine kaybetti. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla yine kupa kazanamamıştı.

FİNALLERİN ADAMI

2019 Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.

2 kez İngiltere Lig kupası finali kaybetti.

EURO 2020 finalini kaybetti.

Almanya Süper Kupası'nı kaybetti.

Bayern Münih, Kane geldikten sonra 12 yıllık şampiyonluk serisini kaybetti.

EURO 2024 finalini kaybetti.