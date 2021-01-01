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  4. Hasan Can Kaya Exxen için çizgi film yapıyor! Projede Kibariye detayı

Hasan Can Kaya Exxen için çizgi film yapıyor! Projede Kibariye detayı

01.01.2021 17:24 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya Exxen için çizgi film yapıyor! Projede Kibariye detayı

Youtube'ta Konuşanlar isimli programla dikkat çeken ve Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, yine Exxen için Simpsons tarzı çizgi film yapıyor.

Exxen'in sürpriz projelerinden biri daha ortaya çıktı. Youtube'ta Konuşanlar isimli programıyla ünlenen Hasan Can Kaya Exxen'e "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" dizisi ve programın yanı sıra bir de yetişkinler için çizgi film yapacak.

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O Ses Yılbaşı çekimleri sırasında konuşulan proje yerli Simpsons çizgi filmi tarzında olacak. Adı "Ekmek Kapısı" olan çizgi filmin müziklerine ise Kibariye imza atacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaya'nın dizi filminin kesinleşen oyuncuları: Ezgi Gör ve Tuna Orhan...

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