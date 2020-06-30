YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Hasan Hüseyin siftah yaptı

Hasan Hüseyin siftah yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, bu sezonki ilk golünü attı.Süper Lig’in 29.

Hasan Hüseyin siftah yaptı

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, bu sezonki ilk golünü attı.
Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da sahaya ilk 11’de çıkan isimlerden birisi olan Hasan Hüseyin Acar, maçın 45+3.dakikasında attığı golle takımını öne geçirirken kendisinin bu sezonki ligdeki ilk golünü attı. Bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 16. maçına çıkan Hasan Hüseyin, Sivasspor filelerine gönderdiği gol ile siftah yaptı. Hasan Hüseyin Acar, ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanan maçlarda birer de asist yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:19
Sabah
05:10
Öğle
12:47
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.