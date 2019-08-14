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Hasan Yavuz Bakır: Kazanıp, lige moralli başlamak istiyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ilk maçların çok değerli olduğunu ve bu nedenle kazanarak moralli başlamak istediklerini söyledi.

Hasan Yavuz Bakır: Kazanıp, lige moralli başlamak istiyoruz

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz transfer çalışmalarını tamamlamadıklarını ve geçen sezon kiralık oynayan futbolcuların ayrılmasının ardından yeni kurulan bir ekip olduklarını belirtti.

Ligin ilk haftasında alınacak iyi sonucun, takımların öz güvenine katkı verdiğini vurgulayan Bakır, "Biz de bu bilinçle hazırlanıyoruz. Gençlerbirliği maçını kazanarak lige moralli girmek istiyoruz. Önümüzde uzun ve zorlu bir yarış var. İlk adımı sağlam basmak istiyoruz." dedi.

Bakır, geçen sezona iyi başlayamadıklarını anımsatarak, "İlk yarıdaki aldığımız kötü sonuçların ardından hatalarımızdan ders çıkararak, ikinci yarı iyi iş yapmıştık. Bu yıl da yeni kurduğumuz ekip ile iyi işler yapmak istiyoruz ama takımın elbette bir alışma süreci olacaktır. Bu nedenle taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Takımın uyum sağlaması ve camianın desteği ile iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakır, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda transfer görüşmelerinin devam ettiğini, iki oyuncunun takıma katılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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'İlk maç her zaman zor geçer''İlk maç her zaman zor geçer'
'Lige iyi başlamak istiyoruz''Lige iyi başlamak istiyoruz'
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Çaykur Rizespor Hasan Yavuz Bakır

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