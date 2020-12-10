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Hasköy Spor Tesisi gençlerin yeni buluşma noktası olacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.12.2020 14:10 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in yanı başında yapımına başlanan Hasköy Spor Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Beyoğlu’nda vatandaşların sportif faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriliyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Haliç’in yanı başında yapımına başlanan Hasköy Spor Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Beyoğlu’nda vatandaşların sportif faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriliyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy’de, Haliç’in hemen yanı başında yapımına başlanan Hasköy Spor Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje tamamlandığında, içerisinde barındıracağı basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, mini golf sahası ve satranç alanı ile ilçe sakinlerinin ve gençlerin keyifli vakit geçirebileceği alanlardan birisi olacak. Böyleye yeni bir hareketlilik kazandıracak olan proje ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

“Her şey çocuklarımızın ve Beyoğlu’muzun geleceği için”
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’na bir spor alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İnşa etmekte olduğumuz bir spor tesisimiz var. Hasköy Gösteri Merkezi’mizde bulunan spor etkinlik alanlarımızı, basketbol sahamızı buraya taşıyoruz. Bundan sonra burada gençlerimiz, çocuklarımız basketbol sahasına, bir tenis sahasına, bir voleybol sahasına, bir mini golf ve satranç alanına kavuşmuş olacaklar. Her şey gençlerimiz, çocuklarımız ve Beyoğlu’muzun geleceği için. İnşallah gençlerimize daha çok spor alanları yapacak ve onlar sporla daha çok buluşturmuş olacağız” dedi.

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