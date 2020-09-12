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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

IĞDIR HABERLERİ  | 12.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hasta getiren ambulans kent girişinde otomobil ile çarpıştı.Iğdır Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hamile bir kadını yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hasta getiren ambulans kent girişinde otomobil ile çarpıştı.
Iğdır Tuzluca ilçesinden Iğdır Devlet Hastanesine hamile bir kadını yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil bir iş yerinin duvarına çarpıp dururken otomobilde sıkışan Muhammet Ali Gök ile yanındaki Hilal Altuntaş’ı AFAD ekipleri çıkardı. Otomobil içerisinde bulunan iki yaralı ile kaza yapan ambulanstaki hamile kadın olay yerine gelen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.
Hamile kadının ve iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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