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Hastane ve Hacıbekir caddelerinin yol çizgileri de tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 14.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projeleri kapsamında yenilediği Hastane ve Hacıbekir caddesinin yol çizgileri tamamlandı.Van Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projeleri kapsamında yenilediği Hastane ve Hacıbekir caddesinin 2.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projeleri kapsamında yenilediği Hastane ve Hacıbekir caddesinin yol çizgileri tamamlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projeleri kapsamında yenilediği Hastane ve Hacıbekir caddesinin 2. etabında yapılan yol çizgi çalışması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesiyle caddeler tamamlandı. Prestij cadde projeleri ile kentte değişim dönüşüm çalışmaları başlatan Van Büyükşehir Belediyesi bu yılki çalışmalarını tamamladı. Hastane Caddesi ve Van AVM ile Soydan Kavşağı arasında devam eden yenileme çalışmaları yol çizgi ve uyarıcı levha çalışması sonrasında caddelerdeki çalışmalar sona erdi. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin dün gece yaptığı çalışmalar sonucunda caddeler yeni görünümüne kavuştu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin prestij cadde projelerinin önümüzdeki yılda devam edeceği kaydedildi.

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