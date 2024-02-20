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Hastanede sirenler eğitim ve tatbikat için çaldı

İHA İHA
20.02.2024 13:59 | Son Güncelleme:
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi personeli, yangın söndürme eğitim ve tatbikatında acil durumlara müdahale etmeyi öğrendi.

Hastanede sirenler eğitim ve tatbikat için çaldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinatörlüğünde hastane bahçesinde düzenlenen programda, itfaiye ekipleri hastane personellerine yangın söndürme eğitimi verdi. Hastanede karşılaşılabilecek bir yangın halinde en hızlı ve doğru şekilde müdahale edilerek, oluşabilecek zararları en aza indirmek ve muhtemel tehlikeleri önlemek için yapılacak çalışmalar hakkında personel bilgilendirildi. Ardından hastane bahçesinde yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede sirenler eğitim ve tatbikat için çaldı

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