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HAT 169, 152 ve 153’de aktarmalı uygulama başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 169, 152 ve 153 numaralı hatlarda tamamlayıcı ve ücretsiz aktarmalı uygulamanın başlayacağını duyurdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşların isteği üzerine Hat 169, Hat 152 ve Hat 153’ün arasında tamamlayıcı ve ücretsiz aktarmalı seferlerin yapılacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 169, 152 ve 153 numaralı hatlarda tamamlayıcı ve ücretsiz aktarmalı uygulamanın başlayacağını duyurdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşların isteği üzerine Hat 169, Hat 152 ve Hat 153’ün arasında tamamlayıcı ve ücretsiz aktarmalı seferlerin yapılacağını duyurdu. Uygulama 25 Eylül Cuma günü itibariyle başlıyor. 169 numaralı hattın sefer sayısının arttırılmasıyla birlikte vatandaşların İlimtepe ve İzmit arasındaki ulaşımı kolaylaştırıldı. Ayrıca hat 169, 152 ile 153’e tamamlayıcı ve ücretsiz aktarma uygulaması getirildi.
Hat 169’u kullanarak İlimtepe’den İzmit’e gitmek isteyen vatandaşlar Tütünçiftlik merkezden 152 ve 153 numaralı hat araçlarına tamamlayıcı aktarmalı olarak kullanabilecek. İzmit’ten dönüşlerde ise Tütünçiftlik Merkezden İlimtepe’ye 169 numaralı hat araçlarına ücretsiz aktarmalı olarak biniş yapılabilecek. Aktarmalar hat ana ücret tarifesi üzerinden yapılacak. Hat 153’le birlikte Körfez’deki vatandaşların sanayi ve alışveriş merkezlerine ulaşım imkanı kolaylaştı.

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