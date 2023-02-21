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Hatay Havalimanı’nda yapılan kontrollerden sonra uçuşlar devam ediyor

21.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay Havalimanı’nda tedbir amaçlı operasyonlar durduruldu.

Havalimanında inceleme yapan ekipler uçuşların yapılmasına engel duruma rastlamazken Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, tahliye uçuşları başta olmak üzere diğer uçuşların da devam edeceğini bildiren paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Havalimanı’nın pistinde meydana gelen hasar nedeniyle uçuşlar bir süreliğine durdurulmuş pistin onarılmasının ardından Hatay Havalimanı günler sonra yeniden uçuşa hazır hale getirilmişti. Akşam saatlerinde Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin hemen ardından Hatay Havalimanı’nda operasyonlar tedbir amaçlı durduruldu. Ekipler havalimanında incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemelerinde uçuşa engel bir durum tespit edilmedi. Bunun adından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, tahliye uçuşları ve diğer uçuşların da devam edeceğini bildiren bir paylaşımda bulundu. AnadoluJet’in TK4371 sefer sayılı Hatay-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu gerçekleştiren Boeing737 tipi yolcu uçağının Hatay’dan kalkış anlarını paylaşan Ekşi, "Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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