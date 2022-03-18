Hatay'da 17 yaşındaki kayıp kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017'de kaybolan S.A'nın 3 yıl önce su kuyusunda cesedinin bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığının, 17 yaşındaki S.A'nın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Mart'ta gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir televizyon programında gündeme gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında, 5'i S.A'nın akrabası 6 kişi gözaltına alınmıştı. S.A'nın dini nikahlı kocası İ.D, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçlamasıyla 15 Mart'ta tutuklanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz