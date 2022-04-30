YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.04.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde, variller içerisinde 2 bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler F.A, F.İ. ve H.Z. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştıMedeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı
Edirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındıEdirne'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybettiOsmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
04:09
Sabah
05:37
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:28
Yatsı
20:51
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.