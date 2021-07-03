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Hatay'da askeri yasak bölgede insan kemikleri bulundu

03.07.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da askeri yasak bölgede insan kemikleri bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, askeri yasak bölgede insan kemikleri bulundu.

Suriye sınırında devriye gezen jandarma ekipleri, Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan 1. derece askeri yasak bölgede insan kemiklerine rastladı.

İncelemenin ardından kemikler, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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