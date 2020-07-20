YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da drift yapan sürücüye 6 bin 561 lira ceza

Hatay'da drift yapan sürücüye 6 bin 561 lira ceza

HATAY HABERLERİ  | 20.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Hatay'da drift yapan sürücüye 6 bin 561 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konularak toplam 6 bin 561 lira para cezası kesildi, aracı da trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pac Meydanı'nda bir aracın "drift" attığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yaptı.

Aracı plakasından tespit ederek durduran polis, sürücü F.B'ye uyarı ve ikazlara uymamaktan 288 lira, trafiği tehlikeye düşürmekten 132 lira, drift yapmaktan 6 bin 141 lira para cezası yazdı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreli el konulurken, otomobilde aynı süreyle trafikten men edildi.

Bu arada drift anları da cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi

Başkan Vekili Taşgın yatırımları yerinde inceledi

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski Milletvekili Yıldırım’ın kardeşi Mustafa Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Konya'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla iki şüpheli yakalandı

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Bayburt’ta termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kütahya'daki silahlı saldırıda yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Hatay Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:57
Yatsı
21:28

Hatay Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Andı Eczanesi
Antakya
Aslanlar Eczanesi
Antakya
Katıpoglu Eczanesi
Antakya
Kumsal Eczanesi
Antakya
Akatan Eczanesi
Iskenderun
Belen Eczanesi
Iskenderun
Hülya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Düğünde damadın zor anları

Düğünde damadın zor anları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.