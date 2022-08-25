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Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beşaslan Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği belirlenen şüpheli M.D'nin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 4 av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 64 mermi ele geçirildi.

Zanlı M.D. gözaltına alındı.

Hatay'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Hatay Reyhanlı silah emniyet mühimmat

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