Hatay'da karaca ve dağ keçisi avlayan kişiye 245 bin lira ceza kesildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, karaca ve dağ keçisi avlayan kişiye 245 bin lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağı eteklerinde yaptığı kontrollerde, A.V'nin yasa dışı karaca ve dağ keçisi avladığını tespit etti.
Bölgede, A.V'nin canlı yakaladığı 32 karaca, avladığı hayvanlara ait 35 kilogram et, uzun namlulu silah ve buna ait 19 fişek ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan A.V'ye 245 bin lira ceza kesildi.
Canlı ele geçirilen 32 karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz