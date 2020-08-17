YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da karantinaya alınan mahalle sakinlerine hijyen kiti dağıtıldı

Hatay'da karantinaya alınan mahalle sakinlerine hijyen kiti dağıtıldı

HATAY HABERLERİ  | 17.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Hatay'da karantinaya alınan mahalle sakinlerine hijyen kiti dağıtıldı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahalledeki vatandaşlara hijyen kiti ve gıda paketi yardımı yapıldı.

Kızılay Reyhanlı şubesi ile Hatay Kızılay Toplum Merkezi tarafından, Kumlu'nun Batıayrancı Mahallesi için verilen karantina kararının ardından, bölgeye hijyen kiti ile gıda paketlerinden oluşan yardım malzemeleri götürüldü.

Vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar ilgili bilgilendirme de yapan ekipler, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı.

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı da Kızılay çalışlarına eşlik ederek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:44
İkindi
16:28
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Hatay Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Akbay Eczanesi
Antakya
Akyol Eczanesi
Antakya
Gonca Eczanesi
Antakya
Süner Eczanesi
Antakya
Kurtulan Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Ümıt Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hatay'da "change" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

Hatay'da "change" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.