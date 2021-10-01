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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Dağ Mahallesi'nde bulunan şüpheli M.B, H.A. ve H.Y'nin evlerinde arama yaptı.

Aramada, 30 bin 600 uyuşturucu hap, 502 gram sentetik uyuşturucu, 580 gram esrar, dijital hassas terazi, 4 kök Hint keneviri, iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 15 fişek ve 3 bin 860 lira ele geçirdi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

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