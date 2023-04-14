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Hataylı depremzede çocuklar ‘Çocuk Şenliği’ni çok sevdi

14.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Belediyesi tarafından, depremin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay’da, depremzede çocuklara ve ailelerine bir nebze olsun moral verebilmek için düzenlenen çocuk şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Oyun ve eğlence atölyeleriyle miniklerin mutlu anlar yaşadığı etkinliklere, ünlü sanatçı Derya Uluğ katılarak Hataylılar ile bir araya geldi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk şenliği, her gün yıkımların fazla olduğu ayrı bir mahallede gerçekleşiyor. Çocuklar, aileleriyle birlikte şenlik alanına gelerek; oyun ve eğlence atölyeleri, drama oyunlarına katılarak eğlence dolu anlar yaşıyor.

Öte yandan, Kartal Belediyesi tarafından şenliklerde, çocuklara oyuncak hediye edilerek, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuluyor. Kartal Belediyesi, hazırladığı çocuk şenliği programıyla, miniklere moral vermeye devam ediyor.

DERYA ULUĞ, HATAYLILARI YALNIZ BIRAKMADI

Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan çocuk şenliklerinin, son misafiri ise sanatçı Derya Uluğ oldu. Ünlü sanatçı, Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi’nde düzenlenen şenliklere katılarak minikler ve aileleriyle bir araya geldi. Hataylılar, sanatçıyla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinliğin ardından Derya Uluğ, Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 500 kişilik bir iftar sofrasında depremzedeler ile birlikte orucunu açtı.

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Hatay Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Cuma

Kiraz eczanesi
Altinozu
Çolakoğlu eczanesi
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