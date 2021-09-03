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Hatayspor’a, Beşiktaş’tan kaleci transferi

03.09.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor’a, Beşiktaş’tan kaleci transferi

Süper Lig’de oynadığı üç maçta 4 puan toplayarak 9. sırada yer alan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yaptığı toplam 17 transferin ardından çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlı ekip son olarak Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu ile yapılan imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat katıldı. Gökdeniz'e ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne o gecen sezon sözmü vermişti bjk size yoksa 7,0 olayı var ya hani anladınız ya

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