Hatayspor’a, Beşiktaş’tan kaleci transferi

Süper Lig’de oynadığı üç maçta 4 puan toplayarak 9. sırada yer alan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yaptığı toplam 17 transferin ardından çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlı ekip son olarak Beşiktaş alt yapısında yetişen kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu ile yapılan imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş altyapısından yetişen genç kaleci Gökdeniz Kurşunoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat katıldı. Gökdeniz'e ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

