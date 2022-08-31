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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

31.08.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig Hatayspor Adana Demirspor futbol

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