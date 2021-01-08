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Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.01.2021 20:35 | Son Güncelleme:
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Teknik direktör Ömer Erdoğan: - "Özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla sahamızda güzel bir sonuç alırız" - Kaleci Munir: - "O anda aslında topu aldım ve yere yattım. Tabii ki izleyenler, 'arkama baktığımda futbolcuyu gördüm ve öyle vurdum' sanabilirler ama aşağıda yatan oyuncuyu görmedim ve ben de bir reaksiyonla hemen kalkmak istedim, ayağım suratına geldi"

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çift kale maçla tamamlanan antrenmana, takımın yeni transferi Liberyalı forvet Mohammed Kamara da katıldı.

Teknik direktör Erdoğan, antrenmanda gazetecilere, geçen hafta deplasmandaki Gençlerbirliği maçında, kalecileri Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yönelik hareketini "talihsiz bir maç yaşadık" şeklinde değerlendirdi.

Munir'in şanssız bir pozisyon yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Maç istediğimiz gibi giderken rakibin bize karşı kapanıp kontra ataklarla hücum edeceğini bildiğimiz için ilk golü atmamız çok önemliydi çünkü golü attıktan sonra rakibin de daha çok risk alıp oyunun bizim lehimize döneceğini beklerken maalesef talihsiz bir pozisyonla karşılaştık. Tabii ki sıcağı sıcağına açıkçası pozisyonu çok değerlendiremedik. İlk başta sanki bilerek yapılıyormuş gibiydi ancak detaylı inceleyince şansız bir pozisyon yaşamış. Kamerada detaylı bir şekilde incelediğimizde Munir kesinlikle rakibi görmüyor ve doğal olarak kalkarken destek alarak kullanacağı ayağını uzatıp bir kalkış şekli var. O ara zaten Gençlerbirliği futbolcusu Arda'nın da normalde yüzü kaleye dönükken Munir'e doğru tam dönmesiyle çok şanssız bir pozisyon yaşamışız. Tabi bu Munir'i kaybetmekle birlikte devamında penaltı, 10 kişi kalmamız bizi tabii ki sıkıntıya soktu. Dediğim gibi yaşandı, bitti. Üzüldük ama 10 kişi kalmalarına rağmen oradan iyi bir sonuç almaya çalışan oyuncularımız vardı."

- "Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz"

Rakiplerinin hücum gücüne dikkati çeken Erdoğan, "Analizlerimizi yaptık, biz de iyi durumdayız. Özellikle son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah güzel bir futbolla sahamızda güzel bir sonuç alırız. Bana göre son haftalarda ofansif anlamda çok gol atan iki tane takım karşılaşacak. Seyir zevki güzel olacak bir maç bekliyorum." dedi.

- Kaleci Munir: "Umarım kötü niyetli olmadığıma inanılır"

Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören kaleci Munir, yaşanan talihsiz olaydan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde daha önce böyle bir hareket olmadığını anlatan Munir, "Hakemler de o şekilde karar verdi zaten. Benim de böyle bir niyetim yoktu. Sadece ayağa kalkmak istedim. Ayağa kalkamadım, hakemler de öyle düşündü. Hakemler açısından da çok normaldi çünkü ben de görüntüde gördüğüm üzere vuruyor gibi görünüyordum. Sadece bana inanlara veya inanmayanlara bir şey söyleyemem. Çok kötü bir durumda takımı bıraktığım için çok üzgünüm. Öncelikle bütün takım arkadaşlarıma, Hatay kamuoyuna, taraftarlarına çok özgün olduğumu söylemek istiyorum, umarım kötü niyetli olmadığıma inanılır." dedi.

Munir, bir gazetecinin pozisyon sırasında Gençlerbirliği oyuncusunu görüp görmediğini sorması üzerine, şu cevabı verdi:

"O anda aslında topu aldım ve yere yattım. Tabii ki izleyenler, 'arkama baktığımda futbolcuyu gördüm ve öyle vurdum' sanabilirler ama aşağıda yatan oyuncuyu görmedim ve ben de bir reaksiyonla hemen kalkmak istedim, ayağım suratına geldi. Takım olarak çok iyi durumdaydık, iyi gidiyorduk ve benim bu hareketim takımda moral kaybına ve maçı kaybetmemize neden olduğunu biliyorum ama şunu da umuyorum Türkiye Futbol Federasyonunun bana vereceği cezada umarım iyi niyetimden şüphe etmezler. Sadece bazen adım atarsınız, bazen yolunuza sert kaya çıkar ve ben o sert kayaya çarptım. O hareketim de öyle algılandı."

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı da Beşiktaş karşısında iyi mücadele edip 3 puan alacaklarına inandıklarını söyledi.

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